В ОП закликали мешканців Києва та області не поспішати повертатися до своїх домівок через триваючу небезпеку.

На трасі М-06 Київ-Чоп, яку було пошкоджено внаслідок російського ракетного удару, дорожники вже розпочали ямковий ремонт. Це дозволить відновити пропускну спроможність дороги у найкоротші терміни.

Про початок робіт на трасі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому. Розпочався ямковий ремонт траси Київ-Чоп, що була пошкоджена внаслідок ракетного удару. Сподіваємось, незабаром проїзд нею буде відновлено", – написав Тимошенко у телеграм та оприлюднив відео робіт з відновлення дороги.

Разом з тим, заступник керівника Офісу Президента закликав мешканців Києва та області не поспішати повертатися до своїх домівок через триваючу небезпеку.

"Треба ще трохи почекати!", – попросив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про перебіг відновлювальних робіт у населених пунктах Київщини, що нещодавно були звільнені від російських окупантів.