На підготовку до запуску метрополітену піде близько двох місяців.

У Харкові через повномасштабну війну, розв'язану РФ, не залишилося жодного вцілілого трамвая. Крім цього, метро в місті зможуть запустити тільки після завершення бойових дій.

Про це повідомляється в Telegram Харківської міської ради.

"Стараннями" немитих мисливців за унітазами та ношеною жіночою білизною трамваїв у Харкові більше немає. Знищено підстанції, які забезпечували їх роботу. Зруйновані депо", - зазначено в повідомленні.

Крім цього в місті почалася реконструкції спуску Весніна. Зазначається, що така реконструкція була запланована давно, але через "русский мир" всі плани були зірвані. Тепер же роботи почалися, в місті майже немає машин, тому вони доставлять жителям Харкова мінімум незручностей.

Запустити метро в Харкові поки що неможливо. Підземка запрацює тільки після війни, і то не відразу.

"Також треба відзначити те, що після війни півтора-два місяці піде тільки на підготовку до запуску метрополітену. Скажу і те, що, завдяки "зусиллям" окупантів, будуть складнощі з Салтівською гілкою - вона поїде набагато пізніше інших двох", - додали в Харківській міській раді.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харківській області замість зруйнованих мостів побудовані 2 тимчасових об'їзди.

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