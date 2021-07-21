У Мінінфраструктури розробили проект наказу, який дозволяє не тільки запустити імпортування водневих автомобілів, а й налагодити їх виробництво в Україні.

Міністерство інфраструктури працює над створенням можливостей для виробництва в Україні автомобілів на водні.

Про це повідомила прес-служба Мініфраструктури.

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Відповідний наказ "Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання" також передбачає відтермінування до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів. Зокрема, це стосується правил щодо ременів безпеки, пристроїв освітлення та світлової сигналізації, дзеркал заднього виду.

"Відтермінування вимог введено з метою підтримки національних виробників, імпортерів, дилерів, а також споживачів від подорожчання виробництва і кінцевої вартості автомобілів", - пояснили в Міністерстві.

Крім того, проект наказу дозволяє ввести не тільки можливість імпортування водневих автомобілів в Україну, а й налагодити їх виробництво в Україні.

Відзначається, що сьогодні в Україні немає вимог до водневого транспорту. Йдеться про електричні транспортні засоби на водневих паливних елементах, які працюють на стислому водні.

У Мінінфраструктури підкреслили, що автомобілі, які працюють на водні, є екологічними, адже мають нульовий рівень викидів вуглецю.

"Збільшення кількості таких транспортних засобів знизить рівень негативного впливу на навколишнє середовище", - додали у відомстві.

Водневий транспорт: що необхідно знати

Водневий транспорт - це різні транспортні засоби, які використовують як пальне водень. Це можуть бути транспортні засоби як з двигунами внутрішнього згоряння, з газотурбінними двигунами, так і з водневими паливними елементами. Зараз такий транспорт у світі масово не виробляється.

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Автор: Павло Степанець