Перевізники пояснюють свої дії подорожчанням пального та впровадженням електронного квитка.

Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобуси підняли вартість проїзду на Львівщині – ціни на проїзд подекуди зросли до 40%.

Як повідомляє ZaxidNet, місцеві мешканці висловлюють невдоволення суттєвим подорожчанням проїзду у приміських маршрутках, зокрема, пустомитівського та городоцького напрямку, які обслуговує перевізник "Фіакр-Львів", де ціни зросли у межах 20-40%.

Як пояснив голова "Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників" Іван Велійка, вартість проїзду на приміських та міжміських маршрутах почала зростати ще з вересня. Кожен перевізник самостійно вирішував, коли і на скільки піднімати ціну.

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"Усі разом не піднімають, все відбувається поетапно. Це пов’язано з об’єктивними причинами росту вартості пального. Однією з причин є впровадження електронного квитка на приміському та міжміському транспорті", - зазначив він.

За його словами, мінімальна вартість поїздки в першій зоні зросла з 20 до 25 грн. Далі кожне підприємство самостійно регулює вартість одного кілометра.

Керівник громадської організації вважає, що вартість проїзду має бути піднята не на 40%, а більше ніж на 100%.

"Але була така домовленість: щоб не збурювати громадську думку, була попередня узгоджена позиція, що підприємства піднімають ціну від 15 до 25% – кому як виходить. Підняття на 40% – це, напевно, одиничні випадки", – додав Велійка.

Тарифи на пасажирські перевезення в Україні

На початку 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на залізничні пасажирські перевезення, поки діє воєнний стан. Зараз пасажирські перевезення залізницею – це соціальна послуга, яка надається у збиток.

У серпні директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що поки триває воєнний стан, ціни на проїзд в комунальному громадському транспорті Києва підвищуватись не будуть.

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