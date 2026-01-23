'Укрзалізниця' призначає новий популярний поїзд від моря до гір: як курсуватиме

Продаж квитків вже відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Через високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону, "Укрзалізниця" призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса - Рахів. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що поїзд курсуватиме щоденно. Початок курсування з Одеси розпочнеться з 3 лютого, а з Рахова з 4 лютого:

відправлення з Одеси - 18:38, прибуття в Рахів - 13:20;

відправлення з Рахова - 14:21, прибуття в Одесу - 08:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

Продаж квитків відкрито у застосунку, на сайті та в касах вокзалів. Поїзд №26/25 Одеса - Рахів бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

Крім того, для задоволення підвищеного попиту на перевезення до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ - Рахів. В УЗ додали, що на найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.

З 22 січня було оновлено графік руху поїздів "Укрзалізниці", через що більше сотні поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вирушили за зміненим графіком.

7 січня "Укрзалізниця" запустила пілотний проєкт щодо підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. В тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів сполученням Київ-Рахів.

