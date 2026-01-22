Понад 200 потягів від сьогодні вирушатимуть за новим графіком, - 'Укрзалізниця'

Перевізник попередив, що у квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.

З 22 січня набрав силу оновлений графік руху поїздів "Укрзалізниці", через що 118 поїздів далекого сполучення та ще понад сотня регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим графіком.

Про це повідомив перевізник. "Графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому ми змінили як деякі маршрути, так і тривалість рейсів", - пояснили в "Укрзалізниці.

Перевізник попередив, що якщо пасажир придбав квиток на один із двох наступних поїздів, варто зауважити змінений графік відправки:

№9 Київ - Будапешт (09:43 замість 11:05);

№749 Київ - Відень (12:33 замість 13:05).

У квитках, придбаних після 8 січня, вже врахований новий час відправлення та прибуття.

"Пасажирів, які купували квитки на ресурсах або в касах іноземних перевізників, просимо бути уважними і звірити час на офіційних каналах "Укрзалізниці"", - рекомендував перевізник.

Оновлений графік руху поїздів можна дізнатися в застосунку та на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних табло на вокзалах.

Як повідомляв УНАН, після числених ударів РФ по об'єктах перевізника, в Україні виникли ускладнення з рухом поїздів. "Укрзалізниця" намагається регулярно переглядати графіки руху поїздів, щоб оптимізувати перевезення.

8 січня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з відправленням після 22 січня.

