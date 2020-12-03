В Офісі президента сподіваються, що закон сприятиме збільшенню вантажопотоку до 30 мільйонів тонн на рік.

В Офісі президента України прокоментували ухвалення Верховною Радою Закону «Про внутрішній водний транспорт».

Про це повідомили прес-служба ОП.

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"Вітаємо ухвалення Верховною Радою Закону "Про внутрішній водний транспорт", - зазначили у прес-службі.

"Це дійсно історичне рішення, яке є важливою складовою Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Крім того, імплементація закону дасть змогу лібералізувати користування нашими внутрішніми водами та перенести частину вантажних перевезень на річки. Таким чином держава збереже від руйнування автодороги та заощадить гроші на їхній ремонт. До того ж річкові перевезення – це найдешевший та найекологічніший вид транспортування", - наголосили в Офісі президента.

В Офісі президента також зазначили, що закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій представників галузі.

"Як очікується, його реалізація сприятиме не лише збільшенню вантажопотоку до 30 мільйонів тонн на рік, а й стимулюватиме розвиток суднобудівної галузі. Крім того, пожвавляться пасажирські перевезення річками. Офіс президента України якнайшвидше опрацює цей закон для підписання Главою держави", - підкреслили в Офісі президента.

Закон про водний транспорт

3 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект «Про внутрішній водний транспорт», який регулює правовідносини в цій галузі.

За ухвалення законопроекту №1182-1-д проголосували 276 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Що передбачає закон

Законопроект передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів в складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

Джерелами формування зазначеного спеціального фонду Державного бюджету України плануються: відсоток коштів акцизного податку з вироблених в Україні пального, акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, митних платежів, що сплачуються при приміщенні судів в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами.

Кошти Державного фонду внутрішніх водних шляхів будуть направлятися на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх в судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння та охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску судів.

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Автор: УНІАН