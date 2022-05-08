У понеділок, 9 травня, "Укрзалізниця" скасувала всі поїзди в Одесу та у зворотному напрямку через комендантську годину.
Про це УЗ повідомила у своєму Telegram-каналі.
"На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна", - йдеться в повідомленні.
Перевізник нагадав, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений проміжок часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.
Обстріл Одеси: що відомо
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області внаслідок ракетних ударів у ніч на 8 травня поранення отримали три людини.
Увечері 8 травня Росія випустила по Одесі ще три ракети: одну збили сили української ППО, дві інші - влучили у житловий район і зруйнували зону відпочинку.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні зміняться ціни на бензин - прогноз
- У Києві планують повернути оплату в транспорті: Кличко назвав дату
- Купити квиток на поїзд на сайті "Укрзалізниці" поки неможливо: названо причину