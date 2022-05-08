Залізничний вокзал станції Одеса-Головна буде також зачинено.

У понеділок, 9 травня, "Укрзалізниця" скасувала всі поїзди в Одесу та у зворотному напрямку через комендантську годину.

Про це УЗ повідомила у своєму Telegram-каналі.

"На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна", - йдеться в повідомленні.

Перевізник нагадав, що в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений проміжок часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

Обстріл Одеси: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області внаслідок ракетних ударів у ніч на 8 травня поранення отримали три людини.

Увечері 8 травня Росія випустила по Одесі ще три ракети: одну збили сили української ППО, дві інші - влучили у житловий район і зруйнували зону відпочинку.

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