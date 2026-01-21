Полегшить перетин кордону: Україна та Румунія планують збудувати нову швидкісну дорогу

Цей проєкт вплине на пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне - Сірет".

Україна та Румунія погодили спільний інфраструктурний проєкт з розвитку прикордонного сполучення на напрямку "Порубне - Сірет". Він передбачає будівництво швидкісної дороги на території Румунії до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, проєкт буде реалізований за фінансування Європейського Союзу в межах механізму SAFE (Security Action for Europe).

Зазначається, що проєкт передбачає будівництво швидкісної дороги Сучава - Сірет (частина автомагістралі A7) на території Румунії з виходом безпосередньо до українського кордону, а також модернізацію української ділянки дороги у напрямку Чернівців.

У Мінрозвитку відмічають, що саме розвиток під’їзної інфраструктури з українського боку є ключовим елементом проєкту, адже він безпосередньо впливає на пропускну спроможність пункту пропуску "Порубне - Сірет".

Зокрема, проєкт охоплює:

розширення української ділянки дороги від кордону у напрямку Чернівців до двох смуг руху в кожному напрямку;

синхронізацію під’їздів і логістичних рішень з новою швидкісною ділянкою Сучава - Сірет (A7) на румунській стороні;

підготовку інфраструктури до зростання транспортних потоків після завершення будівництва.

У відомстві також зазначили, що паралельно вже розпочато розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажного транспорту. До кінця року планується збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху.

