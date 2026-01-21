В Україні змінили правила перетину кордону для деяких автобусів: що змінилося

Зміни стосуються маршрутів, протяжність яких складає не більше 400 кілометрів.

В Україні оновили функціонал перетину кордону через систему "єЧерга" для автобусів на так званих коротких маршрутах.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, йдеться про маршрути, протяжність яких складає не більше 400 кілометрів та які мають два та більше перетинів кордону за добу.

Відтепер, якщо перевізник виконує короткий маршрут, система "єЧерга" надає можливість забронювати рівно таку кількість місць у черзі, яка відповідає кількості перетинів кордону на добу, передбачених дозволом на регулярний маршрут. Біля таких маршрутів в черзі бронювання буде відображатись спеціальна позначка.

"Короткі маршрути мають свою специфіку – один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу. Саме тому ми оновили функціонал так, щоб бронювання в онлайн-черзі відповідало фактичній кількості дозволених перетинів та давало доступні можливості для роботи перевізника", - зазначив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Перетин кордону України - головні новини

В 2023 році на одному з міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею запустили електронну чергу перетину кордону для вантажівок - "єЧерга". Метою "єЧерги" стало знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Вже в травні 2023 року електронна черга перетину кордону для вантажівок почала працювати одразу у 16 пунктах пропуску.

У квітні 2024 року на кордоні України з Молдовою запрацювала "єЧерга" вже для автобусів. На десяти пунктах пропуску з Молдовою кожному автобусу було надано можливість обрати час перетину кордону у межах послуги "єЧерга".

У грудні 2025 року стало відомо, що Міністерство розвитку громад і територій готує пілотний проєкт перетину державного кордону легковими авто через електронну систему "єЧерга". Очікується, що запуск нових правил планують у тестовому режимі на одному з пунктів пропуску.

