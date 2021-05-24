В ICAO заявили, що очікують додаткової інформації, офіційно підтвердженої причетними країнами і операторами.

Авіаційна агенція ООН, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заявила, що «сильно стурбована» примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі.

Організація припускає, що інцидент міг стати порушенням Чиказької конвенції 1944 року, яка лежить в основі діяльності сучасної цивільної авіації.

«ІКАО сильно стурбована очевидно вимушеною посадкою літака авіакомпанії Ryanair і його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції. Ми очікуємо додаткової інформації, офіційно підтвердженої причетними країнами і операторами», – йдеться в повідомленні ICAO, передає radiosvoboda.

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Заява Ryanair щодо вимушеної пасадки літака у Мінську

Авіакомпанія Ryanair ввечері 23 травня повідомила свою позицію щодо інциденту, який спричинив посадку літака, що прямував із Афін до Вільнюса, в аеропорту столиці Білорусі Мінська.

У заяві Ryanair сказано, що екіпаж «був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку змінити напрямок польоту до найближчого аеропорту, Мінська».

Водночас траєкторія польоту, зафіксована сервісом Flightradar24, свідчить, що літак у момент розвороту насправді був ближче до Вільнюса, ніж до Мінська.

Ryanair заявляє, що перевірки в Мінську не виявили «нічого небезпечного», і літак (який мав приземлитися у Вільнюсі невдовзі після 13:00) зміг залишити Мінськ о 20:50 за місцевим часом.

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Автор: Ірина Погоріла