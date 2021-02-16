Голосування планується найближчим часом / УНІАН Володимир Гонтар
Верховна Рада України найближчим часом проголосує за разове доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.
Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і голова Фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев.
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"Людина оплачує цю суму, це разова акція і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", - підкреслив він.
Це стосуватиметься ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.
Гетманцев пообіцяв, що Рада проголосує за розмитнення "евроблях" по тисячі євро
Ситуація з "євробляхами"
- З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.
- 20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.
- У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.
- 2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.
- 29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на " євробляхах".
- У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).
- 4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати " євробляхерів".
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