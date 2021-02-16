Це стосуватиметься ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.

Верховна Рада України найближчим часом проголосує за разове доступне розмитнення для "євроблях" за ціною в 1000 євро.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" і голова Фінансово-податкового комітету Данило Гетманцев.

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"Людина оплачує цю суму, це разова акція і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", - підкреслив він.

Це стосуватиметься ввезених в Україну автомобілів до 1 січня 2021 року.

Ситуація з "євробляхами"

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відклав їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "євроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на " євробляхах".

У січні 2021 року Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

4 лютого 2021 року в МВС пообіцяли тимчасово не штрафувати " євробляхерів".

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Автор: УНІАН