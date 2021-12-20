Серед основних причин: невиконання планів перевезення, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.

Рахункова палата назвала джерела 11,9 мільярда гривень збитків "Укрзалізниці" у 2020 році, серед яких невиконання планів перевезення, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.

Про це йдеться у звіті відомства про результати аудиту ефективності використання та розпорядження об'єктами державної власності у сфері залізничного транспорту за 2019-2020 роки.

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"Встановлені такі основні причини виникнення збитку: невиконання плану доходів від вантажних перевезень (11 млрд грн); планування необгрунтованих показників доходів від реалізації непрофільних активів (7,6 млрд грн); невідповідності фактичних витрат з фактично отриманими доходами; відволікання коштів на непродуктивні витрати для обслуговування кредитів (3,4 млрд грн); збільшення витрат у зв'язку із збільшенням курсових різниць (5,5 млрд грн); здійснення витрат на сплату штрафних та фінансових санкцій (виконання рішень суду) - 417,1 млн. грн., додаткові витрати на утримання об'єктів незавершеного будівництва (0,9 млн гривень)", - йдеться у звіті.

У звіті підкреслюється, що зазначене свідчить про невиконання правлінням встановлених повноважень та нездійснення наглядовою радою належного контролю за діяльністю правління "Укрзалізниці".

"Також, в результаті неприйняття ефективних управлінських рішень керівництвом "Укрзалізниці" об'єкти будівництва роками не введені в експлуатацію, закуплене обладнання Не встановлено, як наслідок - кошти на загальну суму 1,4 млрд грн використано в попередні періоди непродуктивно", - йдеться у звіті.

"Укрзалізниця":

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Богдан Слуцький