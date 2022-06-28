Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, потрібен час для її відновлення.

Два поїзди з Дніпра вирушать із затримкою, попереджає "Укрзалізниця".

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі перевізника, ситація викликана наслідками обстрілів російських окупантів.

"Прогноз наразі орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів №31/32 Запоріжжя-Перемишль та №3/4 Запоріжжя-Львів склала не більше трьох годин", - зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що окупанти запустили по Дніпропетровщині 6 ракет. Через "прильоти" у Дніпрі зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія.

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