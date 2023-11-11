Встановлення Starlink перенесено на 2024 рік.

У зв'язку із затримкою сертифікації латвійська авіакомпанія airBaltic відклала установку Starlink компанії SpaceX на свої літаки.

Як повідомляє Аvianews, встановлення Starlink перенесено на 2024 рік. Спочатку авіаперевізник розраховував почати встановлення спеціального обладнання, яке дозволить пасажирам користуватися високошвидкісним інтернетом під час перельоту в 2023 році.

Повідомлялося, що послуга буде безкоштовною, а пасажирам не потрібно буде проходити авторизацію для входу в мережу.

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"airBaltic знаходиться в постійному спілкуванні зі SpaceX і Airbus для отримання необхідного додаткового сертифіката на літак (supplemental type certification), щоб оснастити флот авіакомпанії з авіалайнерів Airbus A220-300 інтернет-зв'язком від Starlink. Зараз авіакомпанія очікує, що встановлення обладнання почнеться у 2024 році", — повідомили в прес-службі airBaltic.

Авіакомпанія стане першою в Європі, яка запропонує авіамандрівникам користуватися інтернетом від Starlink на борту літака.

Особливістю послуги від Starlink є велика ширина каналу та низька затримка передачі даних 20 мс. Такі параметри дозволять пасажирам грати в онлайн-ігри або здійснювати відео-дзвінки під час польоту.

Інтернет на борту літака

У січні 2023 року повідомлялося про те, що перша в Європі авіакомпанія запустить інтернет від Starlink в літаках вже цього року. Латвійська airBaltic розраховувала виконати всі роботи по встановленню обладнання Starlink на всіх своїх літаках протягом 2023 року.

У жовтні 2023 року повідомлялося про те, що Qatar Airways обладнає свої літаки швидким інтернетом від Starlink. Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю інтернету до 350 мегабіт на секунду.

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