Проспект Валерія Лобановського востаннє капітально ремонтувався понад 20 років тому.

У "‎Київавтодорі"‎ оголосили тендер на капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського в Солом’янському районі.

Про це повідомляє офіційний портал КМДА.

"На замовлення "Київатодору" розробили та затвердили проєктну документацію на проведення капітального ремонту проспекту на ділянці від вулиці Володимира Брожка до Севастопольської площі", – ідеться у повідомленні.

Згідно з даними, які розмістили у системі Prozorro, очікувана вартість робіт становить 803,4 мільйона гривень. Кінцевим терміном подання тендерних пропозицій визначено 9 грудня 2025 року.

Комунальники хочуть відремонтувати проїжджу частину, тротуари і мережу дощової каналізації. Також планують перевлаштувати зовнішнє освітлення та влаштувати велосипедну інфраструктуру.

Завдяки улаштуванню окремих смуг накопичення для авто, які здійснюють лівий поворот, хочуть збільшити пропускну спроможність проспекту.

Для того, щоб створити безбар’єрний простір на пішохідних переходах і велосипедних переїздах, планують понизити бортовий камінь та облаштувати тактильну навігацію.

Все це повинно сприяти створенню "комфортних та безпечних умов для всіх учасників руху".

