Середня витрата пального Chery Fulwin A8L становить 4,2 л на 100 км.

Седан Chery Fulwin A8L встановив новий рекорд серед плагін-гібридів (PHEV) – його запас ходу досяг 2369,9 км без зупинок на підзарядку або заправку. З таким результатом автомобіль потрапив до Книги рекордів Гіннеса, повідомляє CarNewsChina.

Попереднім рекордсменом був седан Roewe D7 DMH, створений китайською SAIC Motor. Цей плагін-гібрид зміг подолати 2208 км при середній витраті пального 2,49 л на 100 км.

Нове досягнення вдалося зробити завдяки інноваційній гібридній системі C-DM 5.0. Існує дві модифікації системи – перша базується на двигуні 1,5 без наддуву, а друга з турбонаддувом. Сукупна потужність системи "‎чемпіонської"‎ версії складає 360 к.с.

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Сам Chery Fulwin A8L створили на основі моделі Chery Arrizo 8. Остання є середньорозмірним седаном, який Chery Automobile випускає з 2022-го.

Як повідомляється, Chery Fulwin A8L може подолати в електричному режимі до 145 км. Середня витрата пального у авто становить 4,2 л на 100 км. Ціна автомобіля на ринку КНР починається від 15 100 доларів.

Ринок китайський автомобілів – що цікавого

Раніше фахівці назвали найпопулярніші в Україні моделі автомобілів з Китаю. Серед нових легковиків найбільш популярним виявилась Honda M-NV, тоді як серед вживаних перше місце посів Zeekr 001. Загалом в жовтні цього року українці придбали 1,2 тис легковиків, ввезених з Китаю.

Також нещодавно стало відомо, що Chery почав збирати автомобілі в РФ. Збирання машин нібито ведуть на трьох заводах, які залишилися від західних автовиробників, зокрема, Mercedes та Volkswagen.

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