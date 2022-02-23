Кулеба повідомив про евакуацію нічної зміни на заводі "Титан".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про загрозу російської провокації в окупованому Криму на хімічному заводі "Титан". Підприємство розташоване в місті Армянськ неподалік від адміністративного кордону з материковою Україною.

"Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі в спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав Кулеба у себе в Twitter.

У Головному управлінні розвідки Міноборони своєю чергою повідомили, що провокації, у тому числі теракт або хімічна диверсія, можливі як на Перекопському перешийку, так і на всьому окупованому півострові.

"Сьогодні о 20-ій годині усіх працівників ["Титану"], близько 50 людей, евакуювали. Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу", - йдеться в заяві ГУР МОУ.

Раніше сьогодні стало відомо, що окупанти в Криму закрили пункти пропуску на в'їзд і виїзд для українців.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.