Драйверами зростання аварійності в регіональній авіації РФ вважають старіння не тільки літаків, а й пілотів.

В Росії зростає кількість авіаційних пригод, а також збільшується кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден. Про це повідомляє The Moscow Times.

Видання наводить дані російського Ространснагляду (Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту), згідно з якими кількість авіапригод у минулому році зросла до 17 проти восьми у 2023-му, тоді як кількість загиблих збільшилася до 37 проти 12.

З початку 2025 року було зафіксовано чотири авіаційні пригоди, у тому числі дві аварії та дві катастрофи, в результаті яких загинули 53 людини.

В Росії пояснюють таку динаміку "‎порушеннями повітряного законодавства, що допускаються комерційними авіакомпаніями"‎. За їх словами, авіаперевізники не дотримуються обов'язкових вимог щодо технічного обслуговування літаків, а персонал компаній не проходить належної підготовки.

Через зростання авіапригод російська влада вирішила перевірити 51 регіональну авіакомпанію, серед яких "Азимут", "Алроса", "Аврора", "Іжавіа" та "ІрАеро".

"Через санкції постраждав сегмент регіональних і місцевих повітряних перевезень після вибуття парку західної техніки, але проблеми спостерігалися і до цього", – зазначив засновник сервісу з безпеки польотів RunAvia Андрій Патраков.

Навантаження лягло на старі радянські літаки Ан-2 і Ан-24, а також на гелікоптери типу Мі-8.

Втім, проблеми пов’язані не тільки із старою авіатехнікою, адже РФ стикається ще й зі старінням пілотів.

"Молодь не приходить літати на 50-річних суднах, а старі кадри природним чином залишають галузь", – скаржаться росіяни.

Погіршує ситуацію те, що РФ не виготовляє запчастини для давно знятих з виробництва радянських літаків, а ремонт повітряних суден виконують, покладаючись на деталі зі старих складів або з законсервованих суден.

Криза російської цивільної авіації

Раніше у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що до 2030 року РФ втратить майже половину свого цивільного авіапарку. Фахівці вважають, що з парку перевізників вибудуть 109 іноземних крилатих машин, а також 230 радянських літаків, яким 40-60 років. Також росіяни змушені будуть списати понад 200 вертольотів, більшість із яких є машинами російського виробництва.

Причиною цього називають санкції, через які Москва опинилася відрізаною від імпорту нових літаків, а також запчастин і технічного обслуговування.

Свого часу Росія робила ставку на будівництво власних цивільних літаків (ключові проєкти реалізують і зараз), але ці плани де-факто зазнали повного фіаско. Фахівці підрахували, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

