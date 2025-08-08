Зазначається, що у Москви немає технологій, потужностей і компонентів.

Російські авіабудівники у 2025 році поставили лише один із 15 запланованих комерційних літаків. Санкції загальмували виробництво, а високі відсоткові ставки стримують інвестиції.

Видання Reuters пише, що маючи парк із понад 700 бортів, у якому переважають Airbus і Boeing, російські авіакомпанії змушені покладатися на складні, непрямі шляхи імпорту для отримання критично важливих компонентів.

"Немає компонентної бази, немає технологій, немає виробничих потужностей, немає інженерів. Щоб створити все це з нуля, будуть потрібні роки, якщо не десятиліття", - розповіло джерело видання.

З огляду на географічні проблеми Росії як найбільшої країни світу, вона залежить від комерційних літаків для внутрішніх вантажних і пасажирських перевезень через 11 часових поясів. При цьому з'являється дедалі більше повідомлень про авіакатастрофи з російськими літаками та кібератаки на перевізників.

Проблеми авіаційного сектора - частина більш широкого спаду в промисловості. Згідно з даними індексу ділової активності, в липні обсяг виробництва в Росії скоротився найшвидшими темпами з березня 2022 року, а зростання промисловості продовжує сповільнюватися.

За словами офіційних осіб і представників бізнесу, високі відсоткові ставки зіграли свою роль у скороченні виробництва автомобілів, банкрутствах у вугільній галузі, сповільненні зростання експорту металу і нафтопродуктів, а також у невиконанні планів з будівництва літаків.

Попри зусилля з локалізації виробництва, Росія, як і раніше, залежить від іноземних постачальників.

Дані митниці показують, що 2024 року через посередників у Туреччині, Китаї, Киргизстані та ОАЕ було імпортовано деталей на суму щонайменше 300 000 доларів. Серед них були компоненти французької компанії Safran, американської Honeywell, і британської Rolls-Royce.

Також Москва змушена звертатися до авіакомпаній з країн Центральної Азії, таких як Казахстан і Узбекистан, щоб обслуговувати внутрішні маршрути.

Через падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну в РФ російський фонд національного добробуту може бути вичерпаний вже 2026 року.

На цьому тлі Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року. За його словами, скорочення витрат триватиме три роки.

За даними російського Мінфіну, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя склав 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

