Компанія хоче, щоб їй вже зараз запропонували знижки на аеропортові збори після війни.

Ірландський лоукостер Ryanair вимагає від українських аеропортів значних знижок на аеропортові збори після закінчення війни і відновлення польотів. В іншому випадку перевізник погрожує переглянути плани повернення в Україну, повідомляє Reuters.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що його компанія потенційно може перевезти 5 мільйонів пасажирів рейсами до України та з України протягом першого року після мирної угоди та 10 мільйонів протягом другого. Однак, якщо аеропортові збори не будуть знижені, Ryanair може зменшити свої плани до 1 мільйона пасажирів в перший рік і 3 мільйонів в другий.

За словами О'Лірі, вони "розчаровані реакцією українських аеропортів, які фактично відмовилися співпрацювати" щодо планів післявоєнного відновлення авіаперевезень.

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Він додав, що директорам аеропортів країни потрібно "швидко укласти з нами угоду, якщо вони хочуть справжнього радикального зростання та справжньої радикальної економічної відбудови та розвитку в Україні".

Голова Ryanair наголосив, що спроби отримувати "шалені" збори з перевізників у "порожніх аеропортах" є поганою стратегією.

За словами О'Лірі, після війни Ryanair міг би літати до 30 європейських напрямків з українських аеропортів. Він зокрема згадував Київ та Львів, а також Одесу, якщо там буде відремонтовано злітно-посадкову смугу.

Авіаперевезення в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у листопаді минулого року з’явилися повідомлення, що Україна може відновити роботу одного з аеропортів в 2025 році. Буцімто Державіаційна служба розглядає можливість поетапного і обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації.

Після серії інформаційних спекуляцій тему був змушений прокоментувати прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що наразі неможливо навіть частково відкрити повітряний простір України через безпекову ситуацію.

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