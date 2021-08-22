Штраф за їзду без шолома на скутері - 510 грн.

В Україні водіння мотоцикла за відсутності водійських прав, а також водіння після винесення судового рішення про конфіскацію прав, може каратися штрафом у розмірі 40 800 грн.

Про це йдеться в ст. 126-127 ч. 1 КУпАП.

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Штрафи для водіїв мопедів та скутерів:

за їзду без прав на мопеді передбачений штраф у розмірі 425 грн, згідно зі ст. 126, ч1 КУпАП;

водіння мопеда за відсутності в правах необхідної категорії карається штрафом у розмірі 3400 грн;

штраф за їзду без шолома на скутері - 510 грн (ст. 121, ч 5 КУпАП);

повторне порушення протягом року - 850 грн та конфіскація транспортного засобу до оплати штрафу.

штраф за відсутність шолома у пасажира мопеда / моторолера / мотоцикла - 510 грн,

вдруге зафіксоване порушення протягом року - 850 грн.

Штрафи для мотоциклістів:

перевищення швидкості - 340-1700 грн;

керування мотоциклом у стані сп'яніння - 17-51 тис грн;

відсутність шолома у водія або пасажира - 510 грн;

їзда без прав, якщо водій не має при собі, але може пред'явити пізніше - 425 грн;

їзда без прав, коли у людини ніколи не було і немає на момент перевірки прав потрібної категорії - 3400 грн

після того, як права були вилучені за рішенням суду - 20 400 грн;

повторна їзда протягом року після позбавлення прав за рішенням суду - 40 800 грн.

Штраф за їзду без категорії А в Україні

Штраф за їзду без відкритої категорії А - 3400 грн.

Повторний штраф протягом року - до 40 800 грн.

Нові штрафи за порушення ПДР водіями автомобілів: що змінилося

17 березня 2021 року в Україні набув чинності новий закон, який, зокрема, посилює покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння:

за перший раз - штраф 17 тис. грн і позбавлення водійських прав на один рік;

за повторне порушення - штраф 34 тис. грн і позбавлення прав на 3 роки;

за третє порушення - штраф 51 тис. грн і позбавлення прав на 10 років з конфіскацією транспортного засобу, до особи можуть застосувати адміністративний арешт строком до 15 діб.

Крім того, згідно з новим законом, водіння в п'яному вигляді стало окремою статтею в Кримінальному кодексі (286-1), яка передбачає посилення кримінальної відповідальності за ДТП, вчинене в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, що призвело до:

тілесних ушкодженнь середньої тяжкості - від трьох років в'язниці та позбавлення водійських прав на строк від 3 до 5 років;

тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років в'язниці та від 5 до 8 років без прав;

смерті потерпілого - від 5 до 10 років в'язниці та позбавлення прав на строк від 5 до 10 років;

кільком смертям - від 7 до 12 років в'язниці та позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Серед інших змін варто виділити:

збільшення штрафів за перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км / год (з 510 до 3400 грн) і за залишення місця ДТП (з 255 до 3400 грн з позбавленням прав на термін 1-2 роки або без такого);

збільшення штрафів за керування або передачу керування особі без водійських прав (з 510 до 3400 грн);

збільшення штрафів за керування особою, яка була позбавлена прав (з 510 до 20400 грн).

Автор: Олена Коваленко