Разом з тим у низці областей продовжує діяти обмеження руху вантажівок.

Проїзд українськими дорогами загального користування забезпечений.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на"Укравтодор".

Разом з тим з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовантажного та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

До розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1,49 тисячі осіб та 1 153 одиниці техніки.

Вчора для розчищення доріг у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях додатково залучалися 7 одиниць важкої інженерної техніки ДСНС. Розчищено понад 240 кілометрів автодоріг.

На В'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС продовжують чергувати 10 осіб та 6 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено зі снігових заметів 373 транспортних засоби та надано допомогу 795 особам.

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Автор: Вікторія Токарєва