У транспорт пускатимуть власників транспортних карток, але не усіх.

У Києві у випадку запровадження нового локдауну пропускна система в громадському транспорті відрізнятиметься від тих, що працювали раніше.

Як розповів в ефірі "Громадського радіо" перший заступник голови КМДА Олексій Кулеба, дозвіл на проїзд отримають власники вже придбаних транспортних карток. Але не всі, а лише ті, кого директор підприємства чи організації заздалегідь вніс у заявку.

Він уточнив, що перепустки для зручності будуть робити в електронному вигляді.

"З вчора у тестовому режимі працює система подачі заявок. Підприємства, установи та організації усіх форм власності мають змогу заздалегідь оформити свої заявки та мати час для того, щоб пройти необхідні узгодження. На сьогодні форма виглядає наступним чином: зареєструватись у системі може керівник підприємства з електронним ключем. Після того керівник заповнює електронну форму та додає 10 довірених осіб, які матимуть доступ до системи. Ці особи або сам керівник надає списки людей, яких він вважає за потрібне вносити у цей список", - розповів чиновник.

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Він уточнив, що для проїзду треба буде надати картку старого зразка, нову транспортну картку або Картку киянина.

"За цими картками, якщо їх система допустить, вони зможуть їздити громадським транспортом, якщо будуть запроваджені певні обмеження. Дозвіл даватиметься на транспортну картку, яку вже придбали мешканці. Кожна картка має свій індивідуальний номер і серію, тому саме за цим номером буде ідентифікуватись, чи може особа користуватись транспортом", - пояснив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, в Україні планують запустити схему QR-кодів для вакцинованих від коронавірусу та тих, хто перехворів чи має негативний результат на COVID-тест.

Автор: Юрій Годован