Фахівці американської компанії здивувалися, що доступ до Мережі вдалося організувати таким способом.

До кінця поточного року в транспортних засобах "Укрзалізниці" з'явиться супутниковий інтернет від Starlink. Пілотний проект установки станції доступу до Мережі в поїзді вже реалізували і протестували.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

За словами керівника, після перевірки працездатності першої станції в поїзді Держспецзв'язку зв'язалася з фахівцями Starlink. Вона пояснила, як вдалося реалізувати доступ до Мережі таким способом.

"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", — повідомив Щиголь.

Нагадаємо, за останні чотири місяці Україна отримала 12 тисяч терміналів Starlink компанії Space X. Її власник Ілон Маск відкрив доступ до супутникового інтернету для нашої країни ще 27 лютого. А вже через день перші станції Starlink прибули в Україну.

На час воєнного стану термінали супутникового інтернету відкрили для всіх громадян країни.

Наприкінці квітня в Україні зареєстрували представництво Starlink. А 9 червня Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора.

За даними Ілона Маска, російські хакери намагалися зламати доступ до супутникового інтернету на території України. А видання Politico, стверджує, що Starlink допоміг зруйнувати інформаційну кампанію Путіна.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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