Очікується, що позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020 рік зберігатиметься 10-15 років.

За поточний рік Укравтодор встиг відремонтувати майже 4 000 км автомобільних доріг. Ще однією особливістю стало те, що в 2020 році дороги оновлюються від і до за маршрутним принципом, повідомляє «Ділова столиця».

«Більше не діє принцип, коли дороги довжиною в 100 км ділилися на відрізки по 5 км і ремонтувалися кілька років, в результаті чого на одній і тій самій трасі хороші ділянки змінювалися ямами і «кратерами», - уточнюють журналісти.

За таким принципом у 2020 році відремонтували 216,5 км дороги Київ - Харків - Довжанський. У наступному році продовжать ремонт на ділянці від Харкова до Полтави з розширенням до чотирьох смуг.

«Інший приклад - траса Станиця Луганська - Сєвєродонецьк. Дорога, по якій українці виїжджають з тимчасово окупованої території Луганської області. Більше 125 км цієї траси також зроблені в цьому році за три місяці», - йдеться в публікації.

Інвестиції в інфраструктуру допоможуть державам подолати наслідки економічної кризи, викликаного пандемією, вважає глава МВФ Крісталіна Георгієва.

«Українська програма «Велике будівництво» з самого початку не планувалася як антикризова. Але за фактом стала такою в 2020 р. За висновком незалежної економічної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, інфраструктурний проєкт утримував від падіння на 2,5% ВВП у другому кварталі цього року і від 5,1% до 7,3% в третьому і четвертому», - пише ЗМІ.

Очікується, що позитивна віддача від інвестицій в дорожнє будівництво за 2020 рік зберігатиметься 10-15 років.

Як повідомлялося, без інфраструктурної програми «Велике будівництво» падіння ВВП України за підсумками року могло скласти 11%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН