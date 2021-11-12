За півроку пільгового періоду розмитнення автомобілів на єврономерах до державного бюджету надійшло майже 3 млрд грн.
Про це повідомляє Держмитслужба.
Читайте такожПільгам кінець: хто, коли й на скільки штрафуватиме власників "євроблях" і вилучатиме їх
Зазначається, що 10 листопада завершився 180-денний термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автомобілів на єврономерах. Відтак, з 15 червня по 10 листопада 2021 року включно було оформлено понад 85 тис.авто.
З переходом Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи з 1 липня, лідерами серед митниць за кількістю розмитнених автомобілів стали Закарпатська митниця (15 148 авто), Київська (10 752 авто), Одеська (9 999 авто), Івано-Франківська (5 830 авто), Чернівецька Митниця (5 506 авто).
У відомстві нагадали, що учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території операції Об'єднаних сил понад 90 днів з дня набрання чинності законами (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями по 8 лютого 2022 року включно.
Розмитнення авто в Україні 2021:
- 12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.
- 15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "евроблях".
- Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що пільговий термін розмитнення автомобілів на єврономерах подовжуватися більше не буде.
- За інформацією Державної фіскальної служби, на території України близько 1,5 мільйона автомобілів на європейських номерах. Ситуація з "євробляхами" викликана високим акцизним збором на старий автомобіль. Акциз за автомобіль старше 5 років в 10-28 разів вище ніж на новий.