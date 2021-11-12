З 15 червня по 10 листопада 2021 р.включно було оформлено понад 85 тис. авто.

За півроку пільгового періоду розмитнення автомобілів на єврономерах до державного бюджету надійшло майже 3 млрд грн.

Про це повідомляє Держмитслужба.

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Зазначається, що 10 листопада завершився 180-денний термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автомобілів на єврономерах. Відтак, з 15 червня по 10 листопада 2021 року включно було оформлено понад 85 тис.авто.

З переходом Держмитслужби до роботи у форматі єдиної юридичної особи з 1 липня, лідерами серед митниць за кількістю розмитнених автомобілів стали Закарпатська митниця (15 148 авто), Київська (10 752 авто), Одеська (9 999 авто), Івано-Франківська (5 830 авто), Чернівецька Митниця (5 506 авто).

У відомстві нагадали, що учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території операції Об'єднаних сил понад 90 днів з дня набрання чинності законами (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощеннями по 8 лютого 2022 року включно.

Розмитнення авто в Україні 2021:

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах.

15 червня 2021 року в Україні набули чинності нові правила розмитнення "евроблях".

Пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що пільговий термін розмитнення автомобілів на єврономерах подовжуватися більше не буде.

За інформацією Державної фіскальної служби, на території України близько 1,5 мільйона автомобілів на європейських номерах. Ситуація з "євробляхами" викликана високим акцизним збором на старий автомобіль. Акциз за автомобіль старше 5 років в 10-28 разів вище ніж на новий.

Автор: Катерина Жирій