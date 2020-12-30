Рух транспорту біля метро буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів.

У ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року роботу наземного громадського транспорту в Києві продовжать на 2 години.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

"Рух наземного громадського транспорту, який проходить біля станцій метрополітену, буде узгоджено з розкладом проходження останніх поїздів метро", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє КП "Київський метрополітен", на станції "Золоті ворота" 31 грудня, 1 і 7 січня можливе короткочасне закриття на вхід, щоб усі охочі могли дістатися ялинки на Софійській площі. У цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

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На станціях "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" 31 грудня, 1 і 7 січня також можливе обмеження входу для уникнення тисняви на платформах.

Як працюватиме столичне метро та фунікулер у новорічну ніч

У новорічну ніч столичне метро працюватиме на 2 години довше. Останній поїзд вирушить з кожної станції в різний час. Із центру міста – близько 02:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

Столичний фунікулер працюватиме цілодобово.

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Автор: Юлія Петриченко