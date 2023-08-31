Йдеться про рух містом під час комендантської години.

У Києві з 25 вересня введуть перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram. Зокрема, заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

"Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав киянам та гостям міста про те, що комендантська година - обов'язкова норма для всіх в умовах війни. Також він закликав українців бути свідомими й не порушувати правила.

В КМДА чиновник порушив комендантський час та залишився без посади

Нагадаємо, у червні через порушення норм комендантської години без посади залишився екс-очільник департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Йдеться про Олександра Никоряка, якого ЗМІ спіймали на нічних посиденьках у столичному ресторані.

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