З завтрашнього дня, 20 липня, в Києві тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро.
Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, буде закритий вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної".
"Обмеження застосовуються з міркувань безпеки. На період воєнного стану режим роботи станцій визначають правоохоронні органи", - пояснили в КМДА.
Зазначається, що про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково.
"Під час повітряної тривоги, зокрема вночі, працюють ті ж вестибюлі, що і в денну зміну", - додали у відомстві.
Під час комендантської години забороняється:
- перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,
- переміщатися транспортом без пропуску або пішки.
Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Також під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування.
Як сховатися в метро вночі:
Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Путін відповість": лідери G7 відреагували на ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
- В ОП попросили більше зброї у відповідь на сумніви США щодо повернення всіх територій Україною
- Данилов відповів Медведєву на погрози про Крим: "повернення буде проведено без спроб, відразу"