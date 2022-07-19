Буде закритий вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної".

З завтрашнього дня, 20 липня, в Києві тимчасово закриють вестибюлі двох станцій метро.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, буде закритий вихід зі станції "Академмістечко" в напрямку Троїцького ринку і вихід зі станції "Дарниця" в напрямку "Лівобережної".

"Обмеження застосовуються з міркувань безпеки. На період воєнного стану режим роботи станцій визначають правоохоронні органи", - пояснили в КМДА.

Зазначається, що про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково.

"Під час повітряної тривоги, зокрема вночі, працюють ті ж вестибюлі, що і в денну зміну", - додали у відомстві.

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом без пропуску або пішки.

Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Також під час комендантської години необхідно дотримуватися режиму світломаскування.

Як сховатися в метро вночі:

Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

Вас також можуть зацікавити новини: