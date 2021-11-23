У мерії назвали повідомлення про закриття мосту "навмисною маніпуляцією".

Інформація про перекриття на два місяці, починаючи з 29 листопада, столичного мосту імені Патона не відповідає дійсності і є маніпуляцією.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на поширену в соцмережі відповідну інформацію.

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За його словами, враховуючи аварійний стан споруди, з 2020 року обмежено в'їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух по крайніх правих смугах в обох напрямках. Він нагадав, що це зроблено для зменшення навантаження на споруду, і саме в такому режимі міст продовжує працювати.

"Сьогодні триває процедура закупівель з розробки проектно-кошторисної документації з реставрації з пристосуванням мосту ім. Е. А. Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде! І подібна інформація є навмисною маніпуляцією", - підкреслив Поворозник.

Сьогодні депутат Харківської облради Юлія Ковалевська на своїй сторінці в Facebook повідомила, що найближчим часом мерія Києва перекриє міст імені Патона для термінових ремонтних робіт.

Зокрема вона зазначила, що"міст реально може зруйнуватися в будь-який момент, поховавши сотні людей".

"Місту давно потрібен капітальний ремонт. Мерія збирається "організувати комфортний об'їзд" (після велосипедних доріжок і розмітки по центру міста – я вже його боюся), який дозволить киянам без проблем перетинати Дніпро, попри перекриття моста Патона. Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами".

Ремонт мосту Патона:

Питання стану моста Патона обговорювалося в соцмережах, зокрема, після публікації у 2018 році одним з журналістів фотографії опори моста, від якої відпали елементи облицювання, оголивши залізобетонну основу конструкції.

"Міст Патона - втомився", - підписав фото журналіст.

Попри резонанс, міська влада Києва виділила 4 млн грн на обстеження стану мосту з метою його подальшої реконструкції.

У КМДА зазначили, що через тривалу експлуатацію на металоконструкціях та металевих поперечних балках мосту відбуваються незворотні процеси корозійних пошкоджень, через що об'єкт потребує капітального ремонту.

У КМДА заявляли, що під час візуального і технічного огляду мосту Патона 6 і 13 листопада фахівці не виявили нових процесів руйнування його конструкцій.

22 жовтня 2018 року Кличко заявив, що влада планує у 2019 році почати Капітальний ремонт моста Метро і моста Патона.

У липні 2019 року в "Київавтодорі" заявили, що місто почне реконструкцію мосту Патона, як тільки отримає дозвіл Міністерства культури. Такий дозвіл потрібен, оскільки міст знаходиться під охороною держави як пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення.

Автор: Інна Андаліцька