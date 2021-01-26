У Департаменті транспортної інфраструктури запевнили, що "про підвищення тарифу зараз не йдеться".

Підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті Києва міською владою не розглядається.

Читайте такожУ Києві знову відклали повний перехід на е-квитокПро це в коментарі УНІАН сказала завідуюча сектором зі зв'язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосинська, відповідаючи на прохання прокоментувати поширену деякими ЗМІ інформацію про підвищення вартості проїзду в міському громадському транспорті Києва найближчим часом.

"Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті зараз не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання у нас не обговорювалося... Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками, тому що карантин, обмеження і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то зараз питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз не йдеться", - зазначила Голосинська.

Що цьому передувало

13 липня 2020 року мер столиці Віталій Кличко заявив, що столична влада не планує підвищувати вартість проїзду у міському електротранспорті через підвищення вартості електроенергії з 1 серпня.

"Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує підіймати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", - сказав Кличко.

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Автор: Інна Андаліцька