Одна поїздка може обійтися в 15 гривень.

Влада Львова вирішила ввести в місті єдиний електронний квиток. Вартість проїзду у громадському транспорті через це зросте.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Проект документа вже винесли на громадське обговорення. У разі переходу всього громадського транспорту на автоматизовану систему оплати тарифи на проїзд підскочать.

Читайте такожСкільки "євроблях" за пільгами отримали українські номери: у митній службі прозвітувалиЦіни на проїзд у громадському транспорті пропонують встановити на рівні:

разовий електронний квиток з пересадкою протягом 40 хвилин - 10 гривень;

разовий паперовий квиток, куплений у водія, без пересадок - 15 гривень.

У разі, якщо пасажир попався на проїзді "зайцем", то йому доведеться заплатити штраф у 200 гривень.

Крім того, заплатити доведеться й за перевезення багажу. Одне місце для валізи або коробки розміром 60х40х20 обійдеться в 10 гривень

При цьому планують ввести абонементи на проїзд:

на 30 днів - 420 гривень;

на 90 днів - 1200 гривень;

на 180 днів - 2200 гривень;

на 365 днів - 3650 гривень;

студентський абонемент на 30 днів по карті "ЛеоКарт" - 210 гривень;

студентський абонемент на 180 днів - 1100 гривень.

туристичний абонемент на день - 35 гривень;

туристичний абонемент на два дні - 60 гривень;

туристичний абонемент на три дні - 80 гривень;

туристичний абонемент на сім днів - 200 гривень.

Читайте такожВід автомобілів із ДВЗ вирішили понад 30 країн: названі терміниВодночас школярам пропонують ввести безкоштовний проїзд за пільговою карткою на 60 поїздок на місяць, але тільки під час навчального року. На літніх канікулах за кожну поїздку доведеться заплатити 10 гривень. Пільгову карту на 60 безкоштовних поїздок на місяць можуть отримати й пенсіонери.

Подорожчання проїзду в Києві

21 жовтня стало відомо, що влада Києва готується підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті. Однак вартість проїзду ще не сформували.

КМДА чекає пропозицій від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду.

При цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

13 жовтня Комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" звернулися до влади столиці з проханням підтримати підприємства під час пандемії та виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Автор: Анастасія Горбачова