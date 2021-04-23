Тести були проведені через кілька днів після ДТП за участю "безпілотної" Tesla Mosel S в штаті Техас.

Електромобілі Tesla можна "легко обдурити", щоб вони використовували систему безпілотного руху Autopilot навіть без людини у водійському кріслі.

Про це повідомляє Consumer Reports, американська організація із захисту прав споживачів.

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Як виявилося, для цього достатньо було повісити невеликий вантаж на кермо автомобіля, щоб імітувати вагу руки водія.

Тести були проведені через кілька днів після ДТП за участю "безпілотної" Tesla Mosel S в штаті Техас. Влада припустила, що в момент ДТП за кермом автомобіля нікого не було, а керувався він все тією ж системою Autopilot.

"За нашою оцінкою, система (Autopilot) не тільки не змогла визначити, що водій стежить за рухом, але і зовсім не змогла визначити, чи був водій за кермом автомобіля", - прокоментував результати тестів глава департаменту Consumer Reports з тестування автомобілів Джейк Фішер, який безпосередньо брав участь у тестуванні.

За його словами, йому вдалося навіть, перебуваючи на пасажирському місці, збільшити швидкість руху автомобіля, використовуючи відповідний пристрій на рульовому колесі.

Влада, що розслідує ДТП в Техасі, вже зацікавилися результатами тестів Consumer Reports.

Tesla і смертельна ДТП

19 квітня 2021 року двоє людей загинули у передмісті Х'юстона, штат Техас, в результаті аварії безпілотного автомобіля Tesla Model S 2019. Машина з пасажирами врізалася в дерево і загорілася. За даними поліції, на момент ДТП людей за кермом не було.

Того ж дня, 19 квітня 2021 року Tesla оприлюднила звіт про безпеку своїх машин.

20 квітня 2021 року Ілон Маск прокоментував смертельну ДТП за участю Tesla.

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Автор: Олена Коваленко