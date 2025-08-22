Це майже дзеркальне відображення очікуваного китайського замовлення у Airbus.

Компанія Boeing наближається до укладення угоди з Китаєм про продаж близько 500 літаків. Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Bloomberg.

На сьогодні сторони узгоджують умови угоди, включно з типами та кількістю моделей літаків, а також графіками поставок. Китайські чиновники вже почали консультуватися з авіакомпаніями щодо того, скільки літаків Boeing їм буде потрібно. Якщо угода відбудеться, то це покладе край тривалій паузі у продажах Китаю американських літаків.

За словами фахівців, контракт залежить від того, чи зможуть країни знизити рівень торговельної напруженості, яка бере початок ще з першої каденції Дональда Трампа. Дехто зі спеціалістів не виключає, що угода все ще може зірватися.

Відео дня

Замовлення літаків Boeing традиційно відіграють велику роль у дипломатії США з моменту повернення Трампа до Білого дому, адже такий підхід дозволяє скоротити торговельний дисбаланс зі США. Варто додати, що китайські компанії дійсно критично залежать від західних літаків.

За оцінками Boeing, другий за величиною авіаційний ринок світу протягом наступних 20 років більш ніж подвоїть свій комерційний флот – до 9755 бортів. Це значно перевищує виробничі можливості китайського авіабудівника Comac.

Цивільна авіація Китаю – головні новини

Можлива угода з Boeing - майже дзеркальним відображенням очікуваного китайського замовлення у європейської компанії Airbus. Сторони вже почали обговорювати розмір потенційного замовлення. За словами джерел, угода може торкнутися близько 300-500 машин. Йдеться як про вузькофюзеляжні літаки, так і про широкофюзеляжні авіалайнери.

Перемовини з європейцями відбуваються на тлі складнощів з головним китайським авіалайнером – C919. Нагадаємо, раніше США ввели заборону на експорт до Китаю комплектуючих, які є ключовими для цієї програми.

Вас також можуть зацікавити новини: