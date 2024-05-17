Ухилянти недооцінюють підступність цієї річки, кажуть прикордонники.

У прикордонній річці Тиса знову виявили тіло людини. Це вже 30-й випадок за час війни, повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що тіло чоловіка у воді помітили румунські прикордонники. Тіло має ознаки довготривалого перебування у воді. Жодних документів при загиблому не знайшли, тож особу чоловіка ще доведеться встановити.

"Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою. Вкотре нагадуємо, не піддавайте ризикам своє життя!" – наголошують прикордонники.

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Оновлено о 18.30. Журналіст Віталій Глагола повідомив у своєму Телеграм-каналі, що в Тисі виловили ще одне тіло потопельника - вже 31-го за ліком.

"За інформацією від моїх джерел, тіло знайшли трішки нижче Велятинського мосту, який знаходиться неподалік м. Хуст", - повдомив він.

Ухилянти тікають за кордон і гинуть в процесі

Як писав УНІАН, прикордонники щодня перехоплюють чоловіків, які намагають залишити межі держави у порушення законної процедури. На польскому кордоні це переважно спроби пройти офіційні пункти пропуску за підробними документами, тоді як на кордоні з Румунією, Словаччиною та Угорщиною переважають спроби таємно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску.

За даними румунських прикордонників, за час війни їхній кордон нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків. В процесі 19 з них загинули – більшість потонули в Тисі, решта замерзли в горах.

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