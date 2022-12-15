Державна прикордонна служба України попередила про черги з автомобілів до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Львівській та Волинській областях.
Як зазначили в ДПСУ, рух автівок уповільнився через снігопад, через що в названих регіонах утворилися найдовші черги на кордоні.
"Натомість пункти пропуску не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях", - інформують прикордонники.
Зазначається, що дорожні служби працюють у посиленому режимі, а прикордонники намагаються якнайшвидше оформлювати пасажирів та транспортні засоби.
Погода в Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше через снігопад влада Києва закликала водіїв сьогодні не виїжджати в місто на власних автомобілях.
Згідно з прогнозом погоди, у четвер, 15 грудня, після похолодання в Україну має прийти потепління. Температура підніметься по всій країні й удень очікується або "нуль", або невеликий "плюс".
Зокрема, у Львові сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі -2°, вдень 0°. У Луцьку - невелика хмарність, вночі -6°, вдень 0°, мокрий сніг.