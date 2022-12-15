Натомість пункти пропуску через український кордон не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Державна прикордонна служба України попередила про черги з автомобілів до пунктів пропуску на кордоні з Польщею у Львівській та Волинській областях.

Як зазначили в ДПСУ, рух автівок уповільнився через снігопад, через що в названих регіонах утворилися найдовші черги на кордоні.

"Натомість пункти пропуску не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях", - інформують прикордонники.

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Зазначається, що дорожні служби працюють у посиленому режимі, а прикордонники намагаються якнайшвидше оформлювати пасажирів та транспортні засоби.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше через снігопад влада Києва закликала водіїв сьогодні не виїжджати в місто на власних автомобілях.

Згідно з прогнозом погоди, у четвер, 15 грудня, після похолодання в Україну має прийти потепління. Температура підніметься по всій країні й удень очікується або "нуль", або невеликий "плюс".

Зокрема, у Львові сьогодні буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі -2°, вдень 0°. У Луцьку - невелика хмарність, вночі -6°, вдень 0°, мокрий сніг.

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