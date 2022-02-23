Зокрема, для України важливо, аби Lufthansa Group та інші німецькі компанії, які тимчасово скасували власні рейси, сприяли можливості виконувати рейси українським авіаперевізникам.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час телефонної розмови з федеральним міністром цифрових технологій та транспорту Німеччини Фолькером Вісінгом наголосив на важливості відновлення динаміки авіасполучення між країнами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Ми звернулись до наших німецьких колег-урядовців максимально посприяти відновленню динаміки авіасполучення між Україною та Німеччиною. Зокрема, ми наголосили, що для нас важливо, аби Lufthansa Group та інші німецькі компанії, які тимчасово скасували власні рейси до Києва та Одеси, сприяли можливості українським авіаперевізникам їх виконувати", - цитує прес-служба слова Кубракова.

"Попри провокативні заяви Росії, безпекова ситуація в українському авіапросторі залишається контрольованою та стабільною. До подібних форс-мажорних ситуацій ми готувались з 2014 року",- йдеться в повідомленні.

Також міністр подякував уряду Німеччини за рішення про припинення сертифікації "Північного потоку-2". За його словами, забезпечення енергетичної незалежності в Європі є спільним пріоритетом.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що призупиняє всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 лютого. Також польоти до Києва зупиняють Swiss Airlines і Austrian Airlines.

20 лютого Lufthansa назвала причину скасування рейсів в Україну. Рішення нібито було прийнято через коронавірус.

Згодом авіакомпанії концерну Lufthansa Group, Scandinavian Airlines System, KLM та Vueling на тривалий час скасували рейси в та з України.