Обох постраждалих госпіталізували з політравмами.

У Запоріжжі водій "під кайфом" скоїв наїзд на двох неповнолітніх дівчат на пішоходному переході. Його вже затримала поліція.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Аварія трапилася вчора на нерегульованому, проте позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками пішохідному переході. Водій автомобілю "ИЖ2717-90" скоїв наїзд на двох дівчат 2006 року народження, які перетинали проїзну частину. Обох постраждалих госпіталізували з політравмами.

В поліції зазначають, що, за попередніми даними, близько 17:30 водій автомобілю "ИЖ2717-90" 1992 року народження здійснював рух від проспекту Інженера Преображенського у напрямку вулиці Наукове містечко. У попутному з ним напрямку рухався "ВАЗ 2101" під керуванням водія 1980 року народження.

"Поблизу зупинки громадського транспорту "Цимеж" дві дівчини почали перетинати проїзну частину дороги по позначеному дорожньою розміткою та дорожніми знаками нерегульованому пішохідному переходу. Побачивши їх, водій ВАЗу загальмував та різко відвернув кермо вбік, щоб уникнути наїзду, а водій "ИЖ2717-90" продовжив рух прямо і допустив наїзд на пішоходів", - сказано в повідомленні.

Працівники поліції доставили водія автомобілю "ИЖ2717-90" на обстеження до Запорізького обласного наркологічного диспансеру. Виявилося, що він був "під кайфом".

"За висновками медичних працівників - ознак сп’яніння не виявлено. Проте, встановлено факт вживання марихуани", - повідомляє поліція.

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Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись.

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