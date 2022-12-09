В Україні протягом листопада зареєстровано майже 1,5 тис. електромобілів

Протягом листопада українці придбали та зареєстрували 1,447 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення. У порівнянні з листопадом минулого року, попит на електричні авто виріс майже на 60%.

Як повідомили в прес-службі "Укравтопрому", порівняно з попереднім місяцем, поповнення парку електромобілів сповільнилося, від жовтневого результату відставання склало 10%.

Відзначається, що найпопулярнішим електрокаром в Україні залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 248 таких авто.

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Другий результат у Volkswagen ID.4 – 207 одиниць. На третьому місці Tesla Model 3 – 129 одиниць. Четверта за популярністю модель - Volkswagen e-Golf - 84 одиниці. Замикає ТОП-п'ятірку ринку електромобілів - Tesla Model Y, в заліку якої 75 реєстрацій в листопаді", минулого місяця в Україні було зареєстровано 64 одиниці електричних комерційних авто. У цьому сегменті першість за Renault Kangoo Z. E. - 30 одиниць.

"Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12 тис.авто на акумуляторних джерелах живлення, що в півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року", - підсумували в "Укравтопромі".

Війна в Україні та ситуація на ринку авто:

Протягом липня 2022 року, через місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів, ринок нових легкових автомобілів в Україні збільшився більш ніж на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових автомобілів.

У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 732 автомобілів на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж минулого року, і на 64% щодо показника попереднього місяця.

Частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 року.

З початку року станом на 10 серпня український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Станом на 8 вересня 2022 року українці збільшили онлайн-попит на електромобіль з вираженим наміром купівлі у другому кварталі 2022 року в 1,45 раза порівняно з першим кварталом до 384 тис.запитів.

Українці у листопаді 2022 року придбали 3,090 тис. нових легкових автомобілів. Всього за 11 місяців 2022 року українці придбали та поставили на облік 34 тисячі нових автомобілів.

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