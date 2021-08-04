SkyUp дозволили регулярно літати по два рази на тиждень з Києва та Львова до Бахрейну.

Українські авіакомпанії отримали від Державіаслужби дозвіл на шість нових маршрутів за кордон.

Про це повідомляє Avianews.com.

SkyUp і нові маршрути:

Лоукостеру SkyUp дозволили регулярно літати по два рази на тиждень з Києва та Львова до Бахрейну, три рази на тиждень з Києва до Фуншала в Португалії, чотири рази на тиждень з Києва до столиці Кувейту Ель-Кувейт.

Bees Airline і нові маршрути:

Також комісія Державіаслужби схвалила заявку іншого лоукостера Bees Airline на регулярні рейси Київ-Гельсінкі. Авіакомпанія зможе літати цим маршрутом до трьох разів на тиждень.

Windrose і нові маршрути:

"Роза Вітрів" (Windrose) з 1 по 15 Вересня зможе виконувати до 14 чартерних рейсів на тиждень на маршруті Київ-Тель-Авів для перевезень груп хасидських паломників, які полетять в Умань на святкування єврейського Нового року Рош Ха-Шана.

В рамках цього ж засідання регулятор відмовив SkyUp у виході на маршрути Львів-Ель-Кувейт і Київ-Даммам на підставі частини 8 статті 94 Повітряного кодексу України.

Зазвичай регулятор посилається на неї, коли на маршруті є обмеження на число можливих рейсів, і вихід нових авіаперевізників Неможливий до зміни міжурядових угод.

Які країни відкриті для українських туристів:

Станом на 28 липня 2021 року 124 країни світу відкрили свої кордони для подорожей українських громадян у період пандемії коронавірусу.

2 серпня 2021 року МОЗ оприлюднило список країн Європи, в які можуть вільно подорожувати вакциновані українці.

Автор: Олена Коваленко