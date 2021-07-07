Рішення допоможе компаніям контролювати рівень безпечного водіння своїх співробітників і зменшити кількість аварій.

У платіжно-інформаційному сервісі для водіїв "Штрафи UA" з'явилося нове цифрове рішення для сплати та контролю штрафів бізнесом, яке допоможе компаніям контролювати рівень безпечного водіння своїх співробітників на дорогах і зменшити кількість аварій.

Як повідомила прес-служба сервісу, розробники запустили веб-рішення, яке можна відкрити з комп'ютера або мобільного пристрою, а сам сервіс є повним комплексом адміністрування штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДР) - від інформування, сплати та до погашення.

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Також він надає можливість об'єднати всі наявні машини автопарку і водіїв в єдину електронну базу, отримати актуальний список штрафів з різних джерел (не тільки штрафи з камер, але і постанови від патрульних поліцейських і стягнення від паркувальних інспекторів).

Своєю чергою, керівництво компанії може отримати за допомогою єдиної панелі управління (дашборда) статистику порушень по всій компанії та побачити, хто саме порушує і як часто.

"Це дозволяє формувати та оцінювати культуру водіння, а також контролювати наявність штрафів і статус погашення по кожному водієві", - сказано в повідомленні.

У прес-службі сервісу підкреслили, що кожна компанія має можливість використовувати інструмент безкоштовно протягом двох тижнів.

Відзначається, що актуальність такого рішення викликана тим, що на сьогодні в Україні є 12,9 тис.компаній, багато з яких мають автопарк більше ніж 10 транспортних засобів.

"Це близько півмільйона машин і один мільйон водіїв, за порушення яких відповідають директори компаній. І лише 4% підприємств намагаються контролювати порушення ПДР, а ще менше вживають превентивних заходів для підвищення рівня безпечного водіння", - повідомила прес-служба.

"Штрафи UA": що необхідно знати

"Штрафи UA" - платіжно-інформаційний сервіс для водіїв України, який допомагає контролювати процес перевірки та сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. За допомогою сервісу у 2020 році було сплачено штрафів на суму понад 52 млн грн. На сьогодні його завантажили понад 1 млн користувачів.

У квітні 2020 року Міністерство внутрішніх справ України та сервіс для водіїв "Штрафи UA" оновили мобільний додаток "Штрафи UA", за допомогою якого можна буде не тільки заплатити штраф, а й перевірити історію та статус штрафів.

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Автор: Павло Степанець