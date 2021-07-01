Пішохід залишила місце ДТП.

У Києві водій за кермом автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, щоб не збити жінку, та врізався у Hyundai.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва у Telegram-каналі, автопригода сталася на вулиці Маршала Малиновського вранці 30 червня.

Поліція зазначає, що на опублікованому відео видно, що жінка раптово вибігла на пішохідний перехід на заборонний сигнал світлофору.

Водій автомобіля Volkswagen пояснив, що намагався уникнути наїзду на неї, й тому виїхав на зустрічну смугу.

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За інформацією поліції, жінка-пішохід пішла, а ось на водія Volkswagen склали адміністративний протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Автор: Катерина Шварц