24 лютого пропонуються евакуаційні рейси з Луганської, Донецької та Одеської областей. З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

"Укрзалізниця" готова евакуювати мешканців міст поряд з лінією розмежування через початок військового вторгнення Росії на територію України.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

Донецька область:

Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках "Укрзалізниці" та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст, зазначають у прес-службі компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, поїзди за столичним та західним напрямками наразі продовжують рух за графіком.

Натомість через російське військове вторгнення на територію України був закритий повітряний простір нашої країни для цивільних літаків. Відповідно, всі аеропорти країни призупинили роботу.

Раніше в "Укрзалізниці" зявляли, що залізничне сполучення з європейськими країнами припинено не буде в разі загострення ситуації, навпаки залізничне сполучення може стати запасним варіантом у разі можливого обмеження авіасполучення.