Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності.

"Укрзалізниця" отримала останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені в 2021 році за кошти державного бюджету.

Як повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури, всі 100 вагонів були виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Також цьогоріч у держбюджеті передбачено кошти на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень

"Попри триваючі бойові дії, компанія продовжує успішно виконувати свою гуманітарну функцію. Так, значна частина цих 100 вагонів використовувалася для евакуації населення з лінії фронту та для перевезення дипломатичних делегацій країн-союзників. Вагони виготовлені з урахуванням принципів інклюзивності та безбар’єрності", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Зазначається, що в кожному з переданих 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар’єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

Також в усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та складними пандусами.

Крім того, інші нові пасажирські вагони, отримані в рамках замовлення, обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Отримані 15 вагонів курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

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