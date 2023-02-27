Через розбіжність у ширині колії в Україні та ЄС цим маршрутом курсують виключно вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.

"Укрзалізниця" з 1 березня 2023 року додає вагон класу RIC до найбільш популярного рейса №67/68 "Київ – Варшава Всходня", квитки на який зазвичай дуже важко купити.

У напрямку з Варшави до України збільшена кількість вагонів вирушить 2 березня, йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

"Додаткові квитки стануть доступними виключно у застосунку "Укрзалізниці" завтра рівно о 08:00 – нагадуємо, зараз варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону та не більше 4 квитків в одні руки", – повідомили залізничники.

Як пояснили в "Укрзалізниці", через розбіжність у ширині колії та необхідність перестановки вагонних візків на кордоні цим маршрутом курсують виключно вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.

Також у прес-службі нагадали про новий рейс №19/20 "Київ – Хелм" зі зручною пересадкою на Варшаву. Обидва вказані рейси вирушають із Києва одночасно о 18:14 щоденно, до Хелма прибувають о 4:55, а до Варшави – о 10:12.

Крім того, нещодавно було призначено новий поїзд №73/74 "Харків – Перемишль", що також робитие зупинку в Києві.

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