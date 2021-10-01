Відтепер на всі поїзди далекого прямування можна купити квиток через чат-бот / фото facebook.com/Kravtsov.Evg

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.

Про це повідомляється на Telegram-каналі компанії.

Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Крім того, відтепер у пасажирів є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.

Раніше, як писав УНІАН, "Укрзалізниця" повідомила про щомісячне надходження 3 тис. додаткових квитків після зменшення кількості місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко