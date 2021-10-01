Крім того, відтепер у пасажирів є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника.

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.

Про це повідомляється на Telegram-каналі компанії.

Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

продажу та повернення квитків;

замовлення харчування;

розкладу руху;

інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Крім того, відтепер у пасажирів є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.

Раніше, як писав УНІАН, "Укрзалізниця" повідомила про щомісячне надходження 3 тис. додаткових квитків після зменшення кількості місць у поїздах, які бронювалися для потреб залізничників.

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Автор: Вікторія Гордієнко