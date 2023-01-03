Також до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс до Славська "Лижний експрес".

"Укрзалізниця" призначає низку додаткових рейсів на 6-8 січня.

Перелік рейсів опублікувала прес-служба перевізника в Telegram.

180/179 Київ — Дніпро: 6 та 8 січня о 09:53 з Києва, о 18:25 у Дніпрі. Зворотно того ж дня о 08:51, прибуття о 17:05;

191/192 Київ — Львів: 8 січня о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові. Зворотно 8 січня о 08:06, прибуває о 15:38;

176/175 Київ — Кривий Ріг: 8 січня о 06:19 з Києва через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію з прибуттям о 15:07. Зворотно в той же день о 08:09 з прибуттям до столиці о 16:26;

104/103 Київ — Харків: 8 січня о 09:40 з Києва, прибуття о 17:15. Зворотно того ж дня о 10:48, прибуття о 18:41;

168 Львів — Одеса: 8 січня о 08:50 зі Львова, прибуття о 19:49. Зворотно того ж дня о 10:16, прибуття о 21:38.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що до 8 січня включно курсуватиме прямий рейс "Інтерсіті+" до Славська "Лижний експрес" №745.

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Нові рейси "Укрзалізниці": деталі

З 30 грудня з Києва до Славська почав курсувати "Лижний експрес".

Крім того, з 30 грудня 2022 року "Укрзалізниця" відновила роботу "Буковельського експресу" сполученням "Львів – Ясіня". А 2 січня було призначено два додаткових рейси "Буковельського експреса".

Також "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.