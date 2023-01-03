Поїзд №810/809 "Львів – Ясіня" відправлятиметься з 4 по 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25.

"Укрзалізниця" призначила два додаткових рейси "Буковельського експреса" сполученням "Львів – Ясіня" на найближчі середу та четвер.

Як повідомила прес-служба перевізника, поїзд №810/809 "Львів – Ясіня" відправлятиметься з 4 по 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс вирушатиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

За призначеними рейсами курсуватиме модернізований та комфортний дизель-потяг ДПКр-3.

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Також у прес-службі нагадали, що від ст. "Татарів-Буковель" на період свят організовано автобусні трансфери прямо до курорту. Квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Зазначимо, також до Буковелю можна доїхати через Яремче, куди поїзди курсують щоденной протягом усього року.

Додаткові рейси "Укрзалізниці" на зимові свята

З 30 грудня 2022 року "Укрзалізниця" відновила роботу "Буковельського експресу" сполученням "Львів – Ясіня". Від залізничної станції "Татарів-Буковель" до популярного гірськолижного курорту можна доїхати на спеціальних шатл-басах, розклад яких загалом підлаштований під рух семи поїздів з різних регіонів України.

Також "Укрзалізниця" на період новорічних свят призначила додаткові потяги до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу. Ще один додатковий потяг призначили до Тернополя.

Крім того, з 30 грудня з Києва до Славського почав курсувати "Лижний експрес".

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