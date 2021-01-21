Продаж квитків буде зупинено у зв'язку з регламентними роботами.

Сьогодні, 21 січня 2021 року "Укрзалізниця" призупинить продаж квитків на поїзди. Причиною назвали регламентні роботи, які розпочнуться сьогодні о 13: 00.

Про це повідомила прес-служба транспортного відомства.

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Як повідомляється, продаж квитків буде зупинено на 15 хвилин.

"У зв'язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде припинено", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Охорона поїздів

4 березня 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" спільно з Національною поліцією України організувала супровід працівниками поліції двох пасажирських поїздів далекого прямування.

18 січня 2021 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" планує підвищити рівень безпеки в приміських поїздах. Зокрема йдеться про встановлення камер відеоспостереження.

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Автор: УНІАН